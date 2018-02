Ronda Rousey firma contrato con la WWE

Ronda Rousey dejó atrás las artes marciales mixtas (MMA) y firmó su contrato con la WWE para enfocarse en la lucha libre.

La ex campeona de peso gallo de la UFC se presentó en Eliminatio Chamber, último evento de RAW previo a Wrestlemania 34; sin embargo el asunto se tornó violento cuando Kurt Angle le reveló a la nueva integrante de la empresa que Triple H y su esposa, Stephanie McMahon la querían ahí para vengarse de lo ocurrido en Wrestlemania 31, donde Rousey y La Roca dejaron en ridículo a la pareja.

Esto provocó la ira de Ronda, quien encaró a McMahon y ante la intervención de ‘The Cerebral Assassin’ ella aprovechó un descuido de él para azotarlo contra la mesa que estaba en el ring.

#KingOfKings , it's time to "reconnect" with the BADDEST WOMAN ON THE PLANET! #WWEChamber #RondaRousey @RondaRousey @TripleH pic.twitter.com/HdYA5VY7jP

Enseguida Stephanie le propinó una cachetada a la ex peleadora de MMA y de inmediato abandonó el cuadrilátero.

El inicio de Ronda Rousey en la WWE fue intenso y ya la podremos ver en acción en Wrestlemania 34, ya que al firmar su contrato se ganó la oportunidad de participar en el evento, aunque no será por un título.

"Rowdy" @RondaRousey had a message for the @WWEUniverse when she arrived at #WWEChamber to sign her #RAW contract! pic.twitter.com/5DRmgUu0XL

— WWE (@WWE) February 26, 2018