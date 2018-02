VIDEO: Escuderías de la Fórmula 1 presumen monoplaza para el 2018

La temporada 2018 dentro de la Fórmula 1 comienza a calentar los motores. Las primeras pruebas ya tuvieron inicio, a pesar de que para muchos no fue el mejor comienzo y mucho menos para el español Fernando Alonso, quien en su primer ensayo en el circuito de Barcelona sufrió un problema con su automóvil.

Mientras corría, una pieza rota de su eje le dio problemas en una curva que se toma a velocidad, pues se observó que una de sus llantas traseras voló, para así perjudicar al piloto y que con eso perdiera el control, se salió de la pista y ya no regresó.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier 👀 Just a handful of laps in – not an ideal start to #F1Testing for McLaren 😬#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L — Formula 1 (@F1) February 26, 2018

Ahora y después de que cada una de las escuderías dieran a conocer el auto con que el competirán este año, te dejamos con cada uno de los monoplazas que serán las principales armas para que los competidores hagan su trabajo en cada uno de los circuitos.

Mercedes W09

World champion @LewisHamilton was back on track on Monday 👍 He clocked 25 laps on a damp and cold afternoon in Barcelona, posting the 6th fastest time of the day#F1Testing pic.twitter.com/ShkCJrbzyk — Formula 1 (@F1) February 26, 2018

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas conducirán el W09. Considerada la escudería a derrotar dentro de este certamen, los pilotos darán su mayor esfuerzo para seguir dentro de las primeros puestos.

Ferrari SF71H

Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Una de las esperanzas para regresar al pole es este nuevo monoplaza SF71H. Ferrari llega a una década sin obtener un campeonato, por lo que el reto de los seguidores del auto más famoso del mundo será mayor.

McLaren MCL33

On to the Inters and into the rain. It’s getting even wetter out there so Fernando returns for Full-Wets. 💦 pic.twitter.com/2kTmXqJehd — McLaren (@McLarenF1) February 26, 2018

Emblemático color es el que utilizará la escudería McLaren, que, después de 12 años, regresa a su tradicional "Papaya orange" debido a su Aniversario 50. Este color se dio a conocer en 1968 dentro de la F1, Can-Am, Indicar racing y en la Fórmula 2.

Renault RS18

It’s time. The whole is more than the sum of its parts according to someone not on instagram, and an F1 car has many many parts. It has a team too. And a racing spirit recognised throughout the paddock for over 40 years. It’s time. Let’s see what the R.S.18 can do. 👊#RSspirit pic.twitter.com/vT6sfxKL8L — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) February 26, 2018

La escuderia francesa presumió la máquina que Nico Hülkernberger y Carlos Sainz manejarán para el certamen 2018. El auto presume contar con los colores de la famosa marca gala: amarillo con vivos en negro.

Red Bull RB14

Back in matte! 👊Our 2018 Racing Colours 🏁#RB14 pic.twitter.com/pIiY4bKZ5R — Red Bull Racing (@redbullracing) February 26, 2018

La potente escudería regresa a sus colores tradicionales para este 2018, después de que en ediciones anteriores de la F1 tuvieron la visión de dar otra cara.

Williams FW41

Con un toque al estilo italiano, Lance Stroll y Sergey Sirotkin enamorarán a los amantes de las carreras con el Williams FW41, ya que cuenta con un apartado aerodinámico.

Toro Rosso STR13

Una prima giornata di test molto produttiva ✌️ Brendon Hartley, James Key e Toyoharu Tanabe ci raccontano come è andata https://t.co/6imFGtDDqH pic.twitter.com/KUp41ToqxY — Toro Rosso (@ToroRosso) February 26, 2018

Con nuevo motor marca Honda, Toro Rosso presume su monoplaza con el objetivo de dar a conocer su proyecto dentro de las pistas para este año que se presume será de los mejores de los últimos tiempos.

Alfa Romeo Sauber C37

One more hour before lunch. We're getting quite hungry 😋 but @Ericsson_Marcus is calmly pushing through his AM run programme 😊 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/q8XyvkAR26 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) February 26, 2018

El regreso de Alfa Romeo a la Fórmula 1 no pudo ser mejor. Con estilo, elegancia y una extraordinaria combinación del blanco con rojo, Sauber presentó el C37 para demostrar que su retorno a la fiesta grande no será casualidad.

Force India VJM11

Relive the moment @SChecoPerez and @OconEsteban unveiled their new car for 2018, the VJM11! 🎥 Footage courtesy of the lovely folks at @F1 pic.twitter.com/pkOo6UIKxK — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 26, 2018

El mexicano Sergio Pérez y su coequipero Esteban Ocon fueron los protagonistas de dar a conocer el monoplaza que será su aliado en el 2018, en color rosa y vivos en blanco.

