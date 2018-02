Alan Pulido festeja ocho años de su debut

Polémico, entregado, querido, controversial, goleador, perseguidor de su sueño y con sangre de campeón, así es Alan Pulido.

El actual jugador de las Chivas cumplió ocho años desde su debut en la Primera División del balompié mexicano, y a su temprana edad ha tenido la oportunidad de viajar al viejo continente con el objetivo de demostrar sus ganas de progresar.

Pulido Izaguirre tuvo la oportunidad de brincar al máximo circuito con el conjunto de Tigres en el 2010, cuando los felinos del norte se midieron a su similar de Monarcas Morelia, donde los michoacanos lo recibieron con una derrota en el marcador de 0-3.

Tras problemas con el técnico de la U, Ricardo Ferretti, Pulido emigró a Europa con Levadiakos donde estuvo una temporada (2014-2015). Posteriormente le llenó los ojos al cuadro de Olympiacos, club que lo proclama campeón de la Superliga Griega.

Para el Apertura 2015, la institución tapatía fichó al nacido en Ciudad Victoria para convertirse en un elemento fundamental para el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda, y con ellos conseguir el doblete en el 2017 con Copa y Liga MX.

En su cuenta oficial de Twitter publicó un collage de los momentos más importantes dentro de su vida profesional y destacan los campeonatos que tuvo con el cuadro griego y el actual con los colores del Guadalajara.

"Un día me dijo mi papá: lo difícil no es llegar sino mantenerse. Gracias a Dios ahora se cumplen 8 años de mi debut en Primera División. Me siento muy feliz por todo lo que voy logrando y que he cumplido cada uno de mis sueños a lado de grandes jugadores. ¡Gracias a todos", fueron las palabras del seleccionado nacional.

