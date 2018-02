David Ferrer, contento de ser parte del mejor Abierto Mexicano de la historia

David Ferrer es uno de los tenistas referentes del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco que cumple 25 años, y es que el valenciano ha disputado cinco finales de las cuales ha ganado cuatro, las mismas que tiene Thomas Muster.

Y ante la baja de su compatriota Rafael Nadal, vuelve a alzar la mano para ser considerado favorito al título y convertirse en el máximo ganador de Acapulco.

“El de Acapulco es un torneazo, este es el torneo donde están los mejores jugadores rankeados en la historia del certamen y me alegro de estar aquí”, comentó Ferrer en una entrevista para Publisport.

“Hay seis top tens, es un torneo donde hay todo tipo de jugadores, Como si fuera un masters 1000, es algo que la gente va a disfrutar muchísimo”, agregó.

–¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tus participaciones en Acapulco?

“Cuando gané la final a Kei Nishijori en 2015 porque fue en pista rápida, yo venía de pista de tierra y jugar ese torneo y ganarlo, por la dificultad que fue, es el mejor recuerdo que tengo”.

–¿Cómo te sientes física y anímicamente después de tu participación en Rotterdam?

“Bien, obviamente los resultados no han sido como esperaba pero me siento bien y he jugado. Eso me da tranquilidad para afrontar el torneo con garantías".

Ferrer debutó con éxito en la actual edición del AMT con victoria sobre Andrey Rublev por parciales de 6-4, 6-3 y enfrentará a Juan Martín del Potro en dieciseisavos de final.