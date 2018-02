VIDEO: Para cubrirse del frío, jugadores de Rumania usaron medias

En Rumania los grados bajo cero son extensos. Se jugó un partido de futbol entre el ACS Sepsi y su similar del Steaua de Bucarest, cuando la mínima temperatura dio en total ocho grados menos cero, por lo que el frío era intenso.

A pesar de ello, el duelo se tenía que llevar a cabo, aunque era casi difícil por el ambiente que rodeaba en esos momentos el escenario.

It was so cold in Bucharest last night that Sepsi's players had to use socks as sleeves to battle the temperatures. Epic. pic.twitter.com/D9flIC7n6m

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 26, 2018