América califica a cuartos sin su mejor futbol

América avanzó a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf al superar al Saprissa gracias a la ventaja que obtuvo en Costa Rica, ya que en el juego de vuelta de los octavos de final no pudo pasar del empate a un gol.

Las Águilas iniciaron con paso arrollador al marcar el primer gol de la noche al minuto de juego. Darwin Quintero tomó el balón desde media cancha y con un disparo de fuera del área, y con la ayuda de un desvió, superó al portero rival.

Después de la anotación el encuentro perdió intensidad y aunque hubo algunas aproximaciones, los cartones ya no se movieron en todo el primer tiempo.

Para la parte complementaria, la dinámica fue la misma, pero al minuto 53, Mariano Torres empató el juego con un potente disparo desde los linderos del área.

Los azulcremas pudieron llevarse el triunfo pero el árbitro le anuló un gol por un dudoso fuera de fuego.

Al final, el encuentro terminó empatado a un tanto, pero el marcador global quedó 6-2 a favor del conjunto mexicano. Ahora deberá enfocarse al 100% para el Clásico nacional que disputará el próximo sábado.

.@RocketLeague Goal: 1’ Stunning goal from @ClubAmerica’s Quintero as he opens the score in the first minute against @SaprissaOficial! pic.twitter.com/FFNsFH88gL

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) March 1, 2018