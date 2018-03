Javier Aquino podría reaparecer el domingo ante Veracruz

El felino Javier Aquino espera ser considerado por el técnico Ricardo Tuca Ferretti para participar en el duelo ante Veracruz de la jornada 10.

El volante ofensivo de los Tigres está recuperado de su lesión y ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros.

“Prácticamente estoy recuperado, llevo varios días de trabajo físico para regresar mejor, tratando los últimos detalles de la lesión”.

“Aún no he hablado con Tuca, pero para este fin de semana estoy listo, hice trabajo con el resto del equipo, trabajé con los compañeros que no jugaron ayer; ya estoy dado de alta”, agregó.

Ante su ausencia, el equipo de Tigres mantuvo su nivel, por lo que Aquino mencionó que si debe pelear por regresar a la titularidad lo hará.

“Tampoco seré un problema para el entrenador; sé la capacidad que tengo, lo que puedo demostrar, y si tengo que pelear por un lugar me lo voy a ganar, no estoy aquí para pelear con mis compañeros, sino para competir por un lugar”, mencionó.

Podría ser ante los escualos que Javier Aquino reaparezca, quien recordó los hechos de violencia sucedidos hace un año, y aunque no le tocó estar presente, espera que no vuelvan a ocurrir.

“Me lesioné también en esas fechas y no viví tan de cerca lo que ellos vivieron y no sé cómo lo vayan a tomar. Nosotros vamos con la mentalidad y a enfocarnos sólo en lo futbolístico”, dijo.

Será el próximo domingo que los felinos visiten a Veracruz en el Estadio Luis Pirata Fuente.

También se apunta Aquino para ir a Rusia 2018

Mientras estuvo en recuperación de su lesión en la pierna izquierda, los médicos de la Selección mexicana estuvieron al pendiente, dijo Javier Aquino.

“El cuerpo técnico y médico estuvieron pendientes de mi lesión, me hicieron llamadas, hasta hace una semana recibí mensajes de que si ya estaba entrenando con el grupo y les dejé ver que ya estaba en la fase final, reintegrándome al grupo”, explicó.

Agregó que una de sus metas es conseguir un lugar en el equipo que representará a México en el Mundial de Rusia 2018.

“En todos los procesos hay jugadores que se pueden lesionar, que van a la baja en la parte final del proceso, pero estamos mentalizados y los que podemos luchar por estar entre esos 23, lo haremos”, comentó.

