Artista plasma la vida de Messi en zapatos de futbol

BOTINES PERSONALIZADOS PARA LIONEL MESSI @leomessi 💖🎨👟⚽️ Estos botines fueron enviados desde mi tallercito hasta Barcelona como un regalo para el jugador, están totalmente pintados a mano. Los botines están inspirados en la vida de Messi, narrando con imágenes su historia y como fue trabajando duro para alcanzar la cima. Desde Paraguay con amor, para el mundo 🇵🇾💖👩‍🎨🌎

A post shared by Lili Cantero | Wearable Art (@lilicanteropy) on Jan 9, 2018 at 11:19am PST