Pulido asegura que América no le impone ni impresiona

El Clásico está a la vuelta de la esquina y los protagonistas comienzan a calentarlo. Alan Pulido, delantero de Chivas, aseguró que el paso del América, actual líder del Torneo Clausura 2018, no le impone ni le impresiona. Tampoco ve a su equipo como víctima, de cara al duelo del próximo sábado.

“Sabemos que América es un gran equipo, es el líder de la tabla general, pero estamos tranquilos. Confiamos en las bases que Matías y su cuerpo técnico nos han dado. Vamos a plantear un partido interesante. Sabemos que todos ponen de favorito al América, pero eso al final a nosotros nos motiva, para tratar de buscar ese triunfo que nos va a venir bien para hacer valer la localía”, explicó.

Aunque las Águilas tienen números mucho mejores que los de Chivas, penúltimo lugar del Clausura 2018, Pulido no se siente menos. “Eso no me impone ni me impresiona. Sabemos que este tipo de partidos se juegan diferente, es un Clásico y ninguno es favorito. Por más que América vaya en primer lugar o nosotros no estemos en el mejor momento, en ninguno de estos partidos hay favoritismo. Ambos equipos van a salir a matarse, tenemos que confiar en nuestra capacidad que podemos sacar el partido adelante y obviamente de aquí viene el partido bueno para Chivas”, sentenció.

“Tiene jugadores con grandes individualidades y en gran momento, pero nosotros le hemos competido a cualquier equipo por más nombres que tengan, por más jugadores extranjeros. Chivas se ha caracterizado porque le compite a cualquiera”, detalló el delantero del Guadalajara.

Después del 5-0 sobre el Cibao FC, en la Liga de Campeones de la Concacaf, Alan Pulido dijo que no se siente víctima para el Clásico. “Eso ya lo pone cada uno de ustedes, pero nosotros nos sentimos tranquilos porque el equipo ha tenido una mejoría en cada partido. No tanto en resultados, pero sí en la dinámica que hemos trabajado”, afirmó.

“Nosotros trataremos de plantear un partido difícil. Sabemos que América viene en buen ritmo, pero confiamos en nuestra capacidad. Si bien con la mayoría de los equipos que hemos jugado los hemos metido atrás, nos ha faltado esa contundencia. Hay que tratar de concretar el sábado”, finalizó Pulido.