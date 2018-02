Tokio 2020 presenta a sus futuristas mascotas olímpicas

Dos personajes digitales de aire futurista serán las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Los organizadores presentaron el miércoles los diseños ganadores en una escuela de Tokio.

Unos 6,5 millones de escolares eligieron entre tres diseños seleccionados, con un voto por cada clase.

Save the date – we will announce the winning mascots tomorrow on Wednesday, 28 February! #2020Mascot pic.twitter.com/zKv2FPxsNl

Los personajes ganadores, cubiertos con el patrón a cuadros “ichimatsu” del logo oficial de los Juegos, recibieron 109,041 votos.

Sus nombres los decidirán redactores publicitarios y otros profesionales, y se anunciarán en julio o agosto.

It’s official! Design Set A has been chosen – we have our #Tokyo2020 Games mascots! #2020Mascot pic.twitter.com/wzJ7eyTgn3

El proceso de selección en escuelas se introdujo para interesar a los niños en los Juegos y garantizar la transparencia del proceso.

El logotipo original de Tokio 2020 fue retirado tras acusaciones de plagio.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020.

We’re pleased to introduce the #Tokyo2020 Games Mascots! The Olympic Mascot is inspired by a fusion of tradition with modern innovation, the Paralympic Mascot by nature and the supernatural powers that make Japan distinct. They’d like to say hello! https://t.co/0FYIsGPzjF pic.twitter.com/hn7qhe0AXM

— Tokyo 2020 (@Tokyo2020) February 28, 2018