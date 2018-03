FOTO: Conoce al nuevo 'contrincante' de Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo dio a conocer a través de sus redes sociales a su nuevo y tierno 'contrincante', el cual está dispuesto a seguir sus pasos, refiriéndose al mayor de sus hijos.

"Jr dice papi que voy a ser como tú!!! ¿¿Qué te parece??", escribió el portugués en su cuenta de Twitter acompañado de una fotografía del pequeño en donde se le puede apreciar en un gimnasio y posando musculosamente.

Cristiano ha demostrado en distintas ocasiones la gran comunicación que tiene con su primogénito, además del gran talento que también tiene con el balón.

Aquí te dejamos la publicación del jugador merengue:

💪Jr say daddy I'm gonna be like you!!! What do you think?? 😂🤔 pic.twitter.com/wL7KVyCkaF

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 1, 2018