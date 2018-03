Karen Manzano vs. Gaby Elizalde, por el Clásico nacional

En momentos de estrés, recuerda que tu Paz interior no es negociable. .. . Reflexiona sobre lo bueno no lo malo para disfrutar lo que tienes, No lo que no tienes , disfrutar lo que puedes controlar y no lo que está fuera de tu alcance , para recordar los buenos tiempos no los malos … "Respira despacio suavemente y profundo " 💆🏻 #paz🙏🏼 #disfrutalavida #relax #valoratuvida #DiosManeja. #photo: @pavanton #makeup: @makeuperickhuerta

A post shared by Gaby Elizalde (@gabyelizalde_) on Oct 17, 2017 at 8:41pm PDT