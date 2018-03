¡Hay competencia! Luchador del CMLL se lanza como youtuber

Esto es un probadita de lo que verán en el canal ! 😏 Espero que nos acompañen en este gran viaje , mientras suscríbanse y a las 8:30 les tenemos una sorpresa! Les dejo el link youtube.com/channel/UCpWH0… NO OLVIDEN SUSCRÍBANSE, DENLE FAVORITO Y COMPARTAN #TheCoolestCat

A post shared by Barby Villela (@barbyvillela) on Feb 28, 2018 at 1:05pm PST