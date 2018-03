VIDEO: Jugador de hockey casi pierde un ojo durante pelea en pleno partido

El jugador de hockey sobre hielo, Andrej Sustr, casi queda ciego tras sufrir graves cortes en la cara durante una pelea en pleno partido.

El defensa de Tampa Bay Lightning tuvo un enfrentamiento con Miles Wood en la derrota de su equipo, 4-3, contra los Nueva Jersey Devils, por lo que terminó sangrando en la pista.

Tras recibir el puñetazo, el borde dentado penetró en el lado izquierdo de la cara de Sustr, por lo que tuvo dos cortes, uno en la nariz y el otro cerca de su ojo izquierdo.

"Es por seguro que mi carrera como modelo se ha terminado", lamentó el deportista de 27 años en sus redes sociales.

Safe to say my modeling career is over ehh… 🔪👀 pic.twitter.com/sp3FvjouIZ

— Andrej Sustr (@AndrejSustr) February 21, 2018