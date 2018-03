VIDEO: Los golazos de Chicharito nominados a los mejores del mes

Dos anotaciones del mexicano Javier Hernández participan entre los mejores del mes, pero el que le anotó al Brighton es el que va arrasando por encima de los otros cinco participantes en un encuesta realizada por el West Ham United.

Los seguidores de los Hammers recuerdan con agrado la anotación de Chicharito donde se quita de manera magistral a un zaguero, luego de una estupenda combinación en el área para colocar el balón en el ángulo del guardamera del Brighton.

Por eso no es todo, ya que el tanto que Chicharito le marcó con la cabeza al Watford también está nominado, pues fue un gol que sirvió de mucho para que West Ham se llevara el triunfo en un momento muy complicado a principios del mes de febrero.

Here are our contenders for February goal of the month… 💥🚀🎯 pic.twitter.com/2CmGSLxGtF

— West Ham United (@WestHamUtd) March 1, 2018