Golfista indio lidera el Campeonato Mexicano de golf

Tras la segunda jornada del Campeonato de México de golf, el indio Shubhankar Sharma abrió de manera inteligente con un eagle y cerró el día con tres birdies, con lo que llega al primer puesto del certamen.

En la primera instancia de dicho deporte de este año, desde el Club de Chapultepec, el joven de 21 años habló para mediotiempo.com y reconoció que “me he demostrado a mí que pertenezco aquí y puedo jugar con los mayores”.

Después de que en su juego anterior finalizó en la casilla número 2 con una tarjeta de 65 golpes, donde hizo una de las mejores actuaciones en su vida, culminó por encima de su puntaje anterior con 131 unidades y 11 par, arriba de Sergio García, Xnder Schauffele y Rafa Cabrera Bello.

"No me he presionado antes de venir aquí. Estoy realmente contento de estar jugando a un nivel tan alto, con grandes jugadores. Lo estoy disfrutando”, aseveró Sharma.

Cabe destaca que su debut fue frente a Coburg Open en diciembre pasado, donde su inicio fue alentador al conseguir una victoria en el Campeonato de Maybank Championship.

¡Imperdible!