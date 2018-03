Djokovic se alegra de la propuesta de Piqué para cambiar la Copa Davis

La Copa Davis podría transformarse en la Copa Mundial de Tenis, una competición de una semana en una sede única y en la que participarán 18 países, una renovación total del torneo internacional por equipos en el tenis de hombres.

Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray se encuentran en las grandes estrellas que reaccionaron a favor de la creación de un torneo al final de la temporada, a partir de 2019, con una bolsa de 20 millones de dólares.

El torneo fue concebido en conjunto con el grupo inversionista Kosmos, del futbolista Gerard Piqué, en una sociedad de cerca de 3.000 millones de dólares por 25 años.

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) indicó que ha respaldado de forma unánime la propuesta.

Creada en 1990, la Copa Davis ha perdido jerarquía dentro de un apretado calendario deportivo en años recientes al sufrir las ausencias de los tenistas de mayor relieve.

La Copa Mundial de Tenis se jugaría a lo largo de siete días en la semana en que suele disputarse la final de las Davis, en lugar de los cuatro fines de semana repartidos febrero, julio, septiembre y noviembre. Constaría de un formato de round-robin, seguido de una etapa de eliminación directa de cuartos de final. Cada serie consistiría de dos partidos en sencillos y uno en dobles.

Un total de 16 equipos clasificarían automáticamente para las finales y dos más serían elegidos.

"En noviembre de 2018, los tenistas sabrán quiénes podrán jugar en noviembre de 2019 y podrán tomar eso en cuenta para sus planes, viajes y darle prioridad”, dijo Haggerty en una entrevista telefónica. “Ahora, sabrás dónde será tu primera eliminatoria, pero no tendrás la seguridad de una segunda eliminatoria. Quizás no sepas la superficie”.

Al respecto, el serbio Novak Djokovic habló sobre estos cambios que se buscan implementar argumentando que no tiene nada que ver con Piqué, por lo que le resulta sorpresivo un tentativo cambio: "¡Me sorprendió leer eso! No soy ninguno de los beneficiarios de este proyecto. De verdad, no estoy en negocios con Piqué o sus socios. Como presidente de la asociación de jugadores y amante de este deporte, solo trato de ayudar. Hace año y medio que veo venir a Piqué a los torneos, hacer muchos esfuerzos con sus socios… Intentaré estar disponible”.

"¡Es una noticia fantástica! Todos queremos jugar para nuestro país pero hace años que dijimos que el formato actual no funciona. La prueba es que los mejores jugadores participan con menos frecuencia”, explicó en declaraciones recogidas por el diario AS.