VIDEO: El momento que terminó con las edecanes del Tour de Francia

La presencia de las edecanes en el Tour de Francia está en peligro tras el acto 'machista' del cicilista colombiano, Rigoberto Urán al pedirle un beso a la chica que lo galardonó en el tercer puesto de la carrera Colombia Oro y Paz 2018.

El video del momento exacto fue compartido por el mismo deportista en sus redes sociales. "Mija venga que el pico también es para el tercero!", bromeó el colombiano en Instagram.

Dicha acción fue la gota que derramó el vaso, ya que con anterioridad se presentó la posibilidad de ya no tener edecanes en el Tour de Francia tras la prohibición del gobierno australiano sobre la exhibición de mujeres en la entrega de premios del Tour Down Under.

Hasta el momento los directivos del certamen no han dado a conocer su postura ante la situación; sin embargo, la polémica aumentó en territorio francés, asegurando que es el trabajo para muchas de las chicas, tal como lo afirmaron ante el mismo caso pero en la Fórmula 1.

Te puede interesar: Edecán de carreras de autos advierte que no son putas.

Aquí te dejamos el video que el ciclista compartió en Instagram:

TE RECOMENDAMOS