Aficionado de Chivas pide ayuda para poder ver el Clásico en su boda

Un 'Chivahermano' se encuentra en verdadero apuros, pues el día de su boda coincidió con el Clásico Nacional entre sus amadas Chivas contra el América.

Es por eso que pidió ayuda a los jugadores del Rebaño para que le ayuden a convencer a su esposa que lo deje ver el partido más esperado del torneo durante la boda.

"Hoy me caso y me alegrarán más el día si me dan RT, aparte que mi futura me dejara poner el juego de mis chivas en la boda 😂… tiren paro @Chivas @os_alanis @puliidooo @Rpizarrot @jairpereira16 @carlossalcido7 @MichaelPerez25 @brizuela27_cone @eduardochof19 @CH14_", publicó el desesperado seguidor rojiblanco.

La petición tuvo respuesta de inmediato, pues Alan Pulido fue uno de los jugadores que se unió a la causa y apoyó al aficionado para que no se pierda el encuentro.

Chivas vs. América, un clásico disparejo

Dile que así como la amas’ que es por eso que te vas a casar con ella también amas a tus @Chivas. ❤️Que te deje verlo o e tendrán que posponer la boda jajajajajaja, yo te apoyo viejo 👍🏼😂⚽️ https://t.co/sWJpkZesFv — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) March 3, 2018

Mientras que las Chivas, incluso le pidieron ayuda a la plataforma en la que transmiten sus partidos de local, para que Leonardo vea gratis el duelo ante las Águilas esta noche.

🤵🏻👰🏻 Oye @chivastvmx, ¿cómo podemos ayudarle a este ChivaHermano para que esté feliz en su boda y viendo al amor de su vida? 😜🇫🇷🖥🐐 https://t.co/NNZcSOyyBO — CHIVAS (@Chivas) March 3, 2018

Y es así como la historia tuvo un desenlace feliz, pues Chivas TV lo sorprendió al regalarle un mes gratis de contenidos, esperando que lograra así convencer a su futura esposa.

🤔 Mmm… 😃 ¡Cortesía de CHIVASTV! Un mes gratis para que pueda verlo desde nuestra App. Así lleva al Rebaño hasta la Luna de Miel. 👰🇦🇹🤵. ¡Envíanos por DM tu correo ChivaHermano! https://t.co/Q7Ij3s5qeI — ChivasTV (@chivastvmx) March 3, 2018

