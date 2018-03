'Tuvimos jugadas para ganar dos partidos': Caixinha

El técnico del equipo Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, reconoció que están en una crisis de resultados, pero toma las cosas con calma al asegurar que "no pasa nada", ya que su escuadra jugó y tuvo para ganar dos partidos al mismo tiempo, pese a caer 0-1 ante Gallos Blancos de Querétaro.

"El equipo hoy jugó y produjo no para ganar un partido, hoy tuvimos para ganar dos, pero no pasa nada, vamos a seguir adelante; el grupo que tengo está herido porque ha hecho un trabajo espectacular, estoy muy orgulloso del trabajo que el grupo ha hecho hoy", aseguró al término del encuentro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol.

En rueda de prensa, Caixinha negó estar desesperado porque el equipo nada mas no camina y aseveró que esto le da la fortaleza para seguir trabajando, pues empieza a ver avances en el proceso que se lleva a cabo.

"No me desespera, nada más me da esa fortaleza interior que tengo. El futbol nada más fue ingrato una vez contigo. ¿Qué hacer? Seguir trabajando, seguir en este tono que se ve que cada vez jugando más a lo nuestro, generando más ocasiones de gol, hoy generamos futbol para ganar dos partidos".

Descartó que Cruz Azul se encuentre en una crisis futbolística pero acepto que la crisis que se vive es de resultados, "¿hoy no viste un equipo que jugó muy bien, que generó mucho futbol y muchas ocasiones de gol? Pero sí, por supuesto, en eso coincido (en la crisis de resultados) contigo en 300 por ciento".

Dio a conocer que para trabajar en lo anímico con los jugadores en este proceso que encabeza desde su arribo al club, se va a llevar a cabo un trabajo de "coaching" como parte de ese trabajo planificado y no en consecuencia del momento que vive el equipo en el torneo.