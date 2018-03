Vergara quiere un cumpleaños de gloria

Nació en un restaurante de Barcelona, mientras contagiaba el sueño a Jean Marie Massaud, quien tomó su pluma y trazó una servilleta. La idea fue tan contundente que no se necesitó más para aprobarla. Seis años después, con toda la gente y la pasión que le ilumina, puedo ver que es más grande, mucho más grande de lo que imaginábamos en el principio. Gracias @Chivas y @Omnilife por seis años de este sueño realizado. #estadiochivas #seisañosdespues

A post shared by Jorge Vergara (@jorgevergara_) on Aug 2, 2016 at 11:51am PDT