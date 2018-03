Aficionados Rayados agreden a reportero al finalizar el partido

No cabe duda que Monterrey vivió una de las peores noches el sábado pasado, ya que además de la derrota de Rayados por 1-3 frente a Puebla, Diego Armando Medina, reportero de Multimedios Deportes fue agredido cerca del estacionamiento del Estadio BBVA Bancomer.

El comentarista deportivo narró el suceso, en donde afirmó que un grupo de aficionados se encontraban insultando a algunos jugadores del cuadro regio, y mientras él charlaba con uno de sus compañeros de la empresa se acercaron cinco individuos a golpearlo. "Un grupo de cinco aficionados estuvieron esperando, se acercaban a cualquier cosa e insultaban. Nos observan y se van directo contra mi persona, me dice yo soy el que estaba allá arriba, te estoy insultando por qué me quieres callar y decir que no grite nada, y ahí es donde me suelta el golpe", informó MD.

Diego Armando Medina explica la agresión que sufrió en el estadio de Rayados 📹➡️ https://t.co/Hy7OddckpL pic.twitter.com/CqZSLoWocM — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 4, 2018

Ante ello los Rayados emitieron un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter en donde afirman que se abrirá una investigación específica para dar con las personas que cometieron dicho suceso. "Reprobamos el lamentable hecho. Daremos el seguimiento correspondiente y colaboraremos con las autoridades competentes. Reiteramos nuestro compromiso de propiciar un espacio seguro para todos.", informó el club.

