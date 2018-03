Miguel Herrera descontento con el empate ante Chivas

El Clásico Nacional entre Chivas y América tuvo que pintarse de colores azulcrema, debido a que las oportunidades que se dieron durante los 90 minutos fueron desaprovechadas, o así lo dejó ver el estratega de las Águilas, Miguel Herrera, quien comentó que los tres puntos tenían que ser suyos.

"Pudimos ganar el juego, desafortunadamente no las metimos y las que no metemos, no nos las valen", aseveró el "Pijo", después del empate a un tanto en el Estadio Akron.

Almeyda considera que 'mientras den los números seguiremos luchando'

Por su parte, el ex técnico de la Selección Mexicana considera que la tecnología ya debería de estar dentro del balompié mexicano, pues los errores arbitrales le anularon un gol que tenía que ser válido, pero eso es cuestión de tiempo.

"No está (el VAR). Tenemos que concentrarnos en lo que hay ahorita, cuando llegue ayudará en otras cosas, pero ahorita no está, no te podría decir si el VAR estuviera funcionando, hubiera sido otra cosa. No podemos pensar en algo que no tenemos idea si va a llegar o no va a llegar aquí", concluyó.

¡Imperdible!