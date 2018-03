Gabriel Peñalba afirma que hubo 'manoseo' en su salida de Cruz Azul

El ex jugador de Cruz Azul, Gabriel Peñalba aseguró que no entendió el proceso de su salida del equipo, además de que hubo 'manoseo' dentro de su fichaje, ya que primero apareció en el Draft como disponible para después ser intransferible y llamar la atención de Las Palmas.

“Cuando se enteraron que era transferible, me contactaron Las Palmas[…] La verdad que no estuvo bueno el manoseo. No lo merecía, pero, así como digo eso, también destaco que entendieron mi planteo, le agradezco al presidente Billy Álvarez con el cual nos dimos la mano y terminamos muy bien”, explicó el argentino al Diario AM.

Por otra parte, el mediocampista habló sobre el mal paso por el que atraviesa La Máquina, afirmando que se siente mal por el equipo y que dejó amigos ahí, además de señalar que la presión de la prensa mexicana es excesiva. "La verdad que sigo al club y me pone mal la situación actual, porque dejé amigos. Creo que hay una presión excesiva de la prensa con el club y por eso atacan demasiado. Hay medios que dicen cada barbaridad. Parece que parte un sector tiene la potestad de decir lo que quiera. Me puedes decir cualquier cosa con respeto, pero no pasar esa línea”, sentenció.

