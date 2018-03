Champions League guardará minuto de silencio en memoria de Astori

La UEFA confirmó este lunes que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la Liga de Campeones y la Liga Europa que se jugarán esta semana en memoria del capitán del Fiorentina e internacional italiano Davide Astori, fallecido de forma repentina a los 31 años.

Astori murió este domingo en una habitación de un hotel de Udine, donde se encontraba concentrado con su club para disputar un partido liguero, por lo que la liga italiana aplazó los encuentros que iban a jugarse ayer.

La UEFA se sumó el domingo a las numerosas muestras de dolor y respeto por la muerte de Astori, internacional con Italia en 14 partidos desde su debut en 2011 contra la selección de Ucrania.

Hoy el fiscal de Udine (norte de Italia), Antonio De Nicolo, anunció la apertura de una investigación por "homicidio involuntario" por su muerte, un procedimiento obligatorio en el país.

A minute's silence will be observed before every UEFA @ChampionsLeague and @EuropaLeague game this week in honour of @acffiorentina and Italy defender Davide Astori, who died suddenly at the weekend at the age of 31. pic.twitter.com/8Bni0bXwYC

— UEFA (@UEFA) March 5, 2018