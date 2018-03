VAR se enfocará en cuatro puntos durante Rusia 2018

El uso del Video Asistente de Arbitraje (VAR) en la Copa del Mundo Rusia 2018, se enfocará en cuatro puntos principales que consisten en la verificación de goles, así como en el uso de las tarjetas y en la verificación de identidad.

Los supuestos en los que será usada esta tecnología son: “goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta”.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó la agenda de su consejo, que se llevará a cabo el 16 de marzo en Bogotá, Colombia, en el que se tratará el tema del VAR.

Además en esta reunión se decidirá la forma de elección de la sede del Mundial 2026, en la que la candidatura conjunta de México-Estados Unidos- Canadá compite con la de Marruecos para albergar esta competencia.

Será el 13 de junio en Moscú, donde se llevará a cabo el Congreso de la FIFA cuando se dé a conocer la candidatura elegida para recibir la Copa del Mundo 2026.

