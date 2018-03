VAR llegará al futbol mexicano en la Liguilla del Clausura 2018

03 mars 2018 "Asambleja e Përgjithshme e IFAB, miratoi përdorimin e VAR (Video Assistant Referees) mbi baza të përhershme". Gjithsesi, UEFA deklaroi se nuk do përdoret në Champions League dhe Europa League #thereferee #passion #var #ifab #arbitër #pasion #futboll

A post shared by The Referee (@therefereepassion) on Mar 6, 2018 at 5:37am PST