Fiorentina y Cagliari retiran el número 13 en honor a Davide Astori

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, @cagliaricalcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. #DA13⚜️

