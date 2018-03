Sauber confirma a Tatiana Calderón como nueva piloto de pruebas en F1

Tatiana Calderón fue anunciada el martes como la nueva piloto de prueba de Sauber y no tardó en defender la presencia de las mujeres en la Fórmula Uno.

La colombiana de 24 años habló un día después de que Carmen Jordá, expiloto de desarrollo en la F1 y miembro de la Comisión de las Mujeres en el Deporte Motor de la FIA, dijo que las mujeres no pueden competir de manera equitativa con los hombres debido a que la F1 es muy exigente físicamente. De acuerdo a ESPN, Jordá dijo que las mujeres deberían intentar competir en seriales como la Fórmula E, que utiliza vehículos eléctricos.

“Yo no he sentido que haya una barrera física”, dijo Calderón a la prensa española durante las pruebas de pretemporada cerca de Barcelona. “Obviamente las mujeres y los hombres somos distintos y la mujeres tenemos un poco menos de masa muscular pero yo lo he suplido con entrenamiento”.

Calderón es la primera mujer en convertirse en piloto de pruebas de F1 desde que Susie Wolff estuvo con Williams en 2015.

“Susie Wolff ya demostró que no hay barrera física”, comentó Calderón. “Espero poder demostrar que podemos competir”.

Hubo amplias reacciones a los comentarios de Jordá, y la expiloto de NASCAR e IndyCar Danica Patrick señaló que no está de acuerdo con la noción de que las mujeres estén en desventaja en el deporte motor.

“No lo creo”, dijo Patrick a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Estamos en una competencia de repetición y de mantenerse tranquilos y aflojar la presión sobre el volante, de mantenerse enfocados y utilizar la mente. Esas son las cosas que te ayudan en el factor de resistencia. Mantener la cabeza levantada, mantenerse relajada y tener una buena condición física en general. Si fuéramos al levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos, ¿Qué tan fuerte podríamos ser? En ese caso las mujeres no ganaríamos porque nuestra complexión no es la misma. Pero en el automovilismo ese no es el caso”.

El excampeón de Fórmula Uno Jenson Button también criticó los comentarios de Jordá.

“Oh Carmen, no estás ayudando a las pilotos mujeres con este comentario”, escribió en Twitter. “Pregúntale a Danica Patrick sobre ser lo suficientemente fuerte para conducir un auto de carreras. Me patearía el trasero en el gimnasio y probablemente sea tan fuerte como cualquier otro piloto actual en la parrilla de F1. La barrera física no es un problema Carmen”.

Estoy muy contenta de anunciar que continuaré junto al equipo @SauberF1Team @alfa_romeo mi camino en @F1 -esta temporada como piloto de pruebas! Gracias al equipo y a @escuderiatelmex por el apoyo y confianza! #F1 #AlfaRomeoSauberF1Team pic.twitter.com/9rVU0FRzv7 — Tatiana Calderon (@TataCalde) March 6, 2018

Muy contento d ver q @TataCalde sigue en @SauberF1Team. Piloto d test con simulador y espero q con algun km en el F1. Ganado a pulso, con trabajo, constancia y ilusión…y sin titulares. Pues aquí va el mío y en mayúsculas: FELICIDADES VALIENTE! pic.twitter.com/eZVLaBZY8h — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) March 6, 2018