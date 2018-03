Equipo del futbol mexicano rendirá homenaje a Toño de Valdés

La directiva del Club Atlante hará un reconocimiento al periodista deportivo Antonio de Valdés debido a su "amor incondicional" a los colores azulgranas.

En un comunicado, la directiva del Atlante dio a conocer que la distinción se hará en el marco del duelo de la fecha 12 de la Liga de Ascenso MX, cuando Potros de Hierro reciban a Jaiba Brava del Tampico, en el cual De Valdés será el invitado especial.

“Voy con un enorme gusto de poder saludar a toda la gente que sigue al Atlante, los jugadores, cuerpo técnico, Sergio Bueno, René Isidoro y a los aficionados cancunenses, en donde todos estamos cruzando los dedos para que ascienda el equipo este año”, manifestó Antonio de Valdés.

Comentó que en los medios de comunicación hay mucho seguidor atlantista, "hay muchísimos y es curioso porque no es precisamente el equipo con mayor número de aficionados en México".

Sobre el origen de su afición al Atlante, recordó que una atajada ante el Santos de Brasil y una visita del arquero azulgrana a su casa volcaron su pasión por la institución.

“Desde hace más de 50 años me enamoré del Atlante, en un partido contra Santos de Brasil, cuando Pelé hizo el famoso cabezazo que atajó Raúl Orvañanos, justo en esa época empezó mi afición por el club, motivado por mi mamá quien me prometió que si comía y me portaba bien, Raúl Orvañanos visitaría mi casa y así inició todo”, explicó.

Sobre la importancia del duelo del viernes en las aspiraciones de Liguilla, señaló que Tampico es un equipo que anda en el mismo nivel del Atlante, así que una victoria en casa sería importantísima para enfilarse a la clasificación.

“Esperemos que todo sea para bien, que caminen las cosas, que regresen los lesionados y que sea un partido que nos termine por emocionar y darnos tres puntos”, concluyó.

