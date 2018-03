En Atlas nadie se siente seguro de quedarse

Atlas ha tenido una campaña para el olvido y las consecuencias pueden vivirse al término del actual torneo. En el plantel rojinegro, los jugadores están conscientes de que nadie está seguro. Cualquiera de ellos podría salir al finalizar el Clausura 2018, pues los pobres resultados no avalan la continuidad de nadie.

“Nadie estamos seguros, eso lo debemos tener claro. Cuando no se dan resultados todos, estamos en tela de juicio. En mi caso, quiero seguir aquí, pues estoy en las malas y quiero estar en las buenas. Quiero disfrutar grandes cosas con este equipo que se las mereces, estamos hambrientos de conseguir cosas”, explicó el defensor Daniel Arreola.

Luego de 10 fechas disputadas, Atlas es el peor equipo de la Liga MX. Sólo ha sumado 4 de los 30 puntos disputados, es sotanero de la clasificación y del descenso parece que el Veracruz, que no levanta, lo salvará. Pese a todo, Arreola se aferra al pensamiento de que no hay mal que dure 100 años.

“Con respecto al tema de los puntos, sí puede ser uno de los inicios más complicados. Somos profesionales, tenemos que dar la cara, no podemos dejar de insistir, de resistir, pero nunca vamos a dejar de persistir. En la vida diaria todos hemos tenido una mala racha, pero va a pasar, lo importante es que va a pasar”, señaló.

“Nosotros somos los primeros responsables, tenemos que vernos a la cara y ser honestos. Tenemos que aguantar las patadas en el pecho. Es complicada la situación, pero estamos aquí para dar la cara, para contestar lo que preguntan. No me gusta la situación, pero sé que no va a durar toda la vida”, agregó Arreola.

Le duele lo que hace su afición

El fin de semana pasado, Atlas sufrió un penoso incidente con algunos de sus propios aficionados que arrojaron piedras al camión del equipo. Tras la derrota frente a Morelia, la octava en diez partidos, los seguidores rojinegros explotaron. Daniel Arreola se dijo respetuoso de su sentir, aunque recriminó las formas.

“Creo que la gente quiere manifestar su sentir, no estoy de acuerdo, pero tampoco soy quién para decirles qué hagan o no. Ese tema siempre lo he manejado con respeto, en lo personal no estoy de acuerdo, pero son cosas a las que estamos propensos y tenemos que aguantar. Siempre será difícil, pero entiendo, no soy quién para decir qué hagan. Nos duele, pero es el sentir de la gente y nosotros tenemos que dar la cara”, señaló el futbolista del Atlas.

“No estoy de acuerdo a veces en las formas, pero es su sentir. A mí mismo me dan ganas de levantar una piedra, pero tenemos que levantar la cara, seguir trabajando y luchando. Vamos a aguantar eso, porque hemos soportado más. No es una situación para tirar la toalla, ni nos podemos hacer a un lado: nos hundimos todos o ganamos todos. Vamos a salir adelante”, concluyó Daniel Arreola.