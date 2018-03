Médico acusa de irresponsable al 'Canelo' por tema del clembuterol

A dos meses de que se lleve a cabo la revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Glolovkin, se dio una noticia que sacudió al mundo del boxeo. Por medio de la promotora Golden Boy se difundió que el mexicano dio positivo por clembuterol, por un supuesto consumo de carne en México.

CONFIRMAN SEGUNDA PELEA ENTRE CANELO Y GOLOVKIN

Ésta es la primera ocasión que Canelo presenta anomalías bajo el encordado, por lo que las suposiciones pueden ser erróneas. El jalisciense se encuentra tranquilo después de dar positivo en la prueba antidopaje, aunque aseguró que comer ese tipo de producto (carne) lo llevó a la situación que ahora vive y espera resolver pronto: “Respeto el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a todos los controles que se me pidan para aclarar esta bochornosa situación”, aseveró.

Al respecto, Antonio Fernández Hernández, ex médico del equipo de futbol mexicano Cruz Azul y actual consejero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), charló en exclusiva con Publisport sobre el tema del Canelo Álvarez argumentando que hay muchas variantes sobre el mismo, ya que en caso de que el pugilista no estuviera enterado de su consumo podría tener todo a su favor, pues eso dejaría en claro que es un boxeador profesional.

Qué es el clembuterol?

— Es una sustancia que utilizan los veterinarios para aumentar la masa muscular de los animales. Algunas personas dicen que les da más fuerza y potencia, pero no es cierto.

¿Qué opinión tiene sobre el Canelo, quien dio positivo en clembuterol?

— Primero hay que ver las cifras. Qué tanto consumió y si también lo acostumbra a hacer, es decir, comer carne roja a menudo.

¿Cuál es la máxima y mínima cantidad que una persona normal puede llegar a tener en su cuerpo?

— La cantidad depende de la ingesta. Si alguien come por mucho medio kilo, dependiendo de esa cantidad, también saldrá irregular por las vacunas que le pongan al ga- nado. Así le pongan 10 miligramos, por dar un ejemplo, se come un pedazo y sale a nivel sanguíneo 5, al final sea 1, 10 o 15 grados, de todas maneras está contaminado.

¿En qué le podría beneficiar a Saúl Álvarez que el consumo haya sido en meses previos a su pelea?

— Puede beneficiarlo siempre y cuando haya una certeza de dónde, cómo, cuándo, con quién y a qué hora lo comió. Si él lo consumió equivoca- damente, por cualquier circunstancia, yo creo que a nivel de reglamento debe de existir una sanción. No soy quién para decirlo, por eso existen lineamientos deportivos.

A dos meses de la pelea, ¿considera que habrá algún tipo de cambio?

— Sí y puede eliminar (la contami- nación por clembuterol).

¿Cómo puede calificar lo de Canelo?

— Es una falta de responsabilidad y falta de conocimiento también. ¿Por qué no decirlo? Obviamente no todos los peleadores hacen lo mismo. La mayoría son descuidados y les interesa más otra situación.

Como ex médico del Cruz Azul, ¿cómo eran tratados estos temas en el club?

— Ya tengo cinco años de ser jubilado, aunque no he dejado de ejercer. Cuando estuve (en Cruz Azul) se hacían estudios de laboratorio para hablar precisamente de cantidades y calidad. ¿Por qué razón? Porque hay lugares donde, a veces, los animales ni comen y cuando buscan venderlos les inyectan clembuterol, suben de peso y masa muscular, pero es por cuestión de negocios. Concretamente, en el futbol se acostumbra comer mucha carne.