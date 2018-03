Chiellini dedica triunfo y emotivo mensaje a Astori

La muerte de Davide Astori cimbró el futbol italiano. El capitán de la Fiorentina era muy querido por sus compañeros de club y de la Selección italiana tal y como lo demostró Giorgio Chellini, quien le dedicó el triunfo de la Juventus a su amigo.

Juventus se impuso 2-1 (4-3 en el global) sobre el Tottenham y así calificó a cuartos de final de la Champions League. Al finalizar el encuentro Chellini dedicó un emotivo mensaje al que fuera su compañero en la azzurra.

“Le dedicamos no sólo este partido, sino cada uno de nuestros pensamientos. He llorado muchas veces, siempre lo recordaré porque era un jugador fantástico. Mañana (jueves) iremos a darle el último adiós con todos los compañeros. Es difícil, pero tenemos que continuar con nuestra vida y creo que para nosotros es importante siempre estar con una sonrisa, así que nos gustaría continuar con una sonrisa en nuestros corazones”, declaró el capitán de la Juve con un semblante triste y los ojos llorosos.

"He's always in our heart, tomorrow we go to give our last 'ciao' together with our teammates."

Georgio Chiellini pays a powerful tribute to his friend and colleague Davide Astori 👏 pic.twitter.com/FyNdcFYXrT

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2018