Gimnasta se fractura el fémur en plena competencia

Mao Yi es una de las mejores gimnastas que tiene China; sin embargo, se verá forzada a tomar una larga pausa debido a la fractura que sufrió el fin de semana pasado.

La gimnasta de 18 años estaba participando en la American Cup, en Chicago, Estados Unidos. Durante su salto de caballo, Mao cayó mal y se fracturó el fémur de la pierna derecha.

Yi ya se encuentra en recuperación y fue visitada en el hospital por Morinari Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

Our best wishes for a quick recovery to Mao Yi (CHN)! #FIG President Morinari Watanabe visited the 2016 Olympic and 2015 World team medallist at the hospital on Sunday morning, one day after she fractured her left leg at the American Cup in Chicago. pic.twitter.com/xmY5Nvoeul

— FIG (@gymnastics) March 4, 2018