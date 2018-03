Arsenal y Atleti se enfilan a los cuartos de la Europa League

El Atlético Madrid y el Arsenal encarrilaron su clasificación para los cuartos de final de la Europa League, tras imponerse ayer con claridad al Lokomotiv de Moscú y al Milán, en una jornada en el que el Borussia Dortmund, otro de los máximos favoritos, se complicó su continuidad en el torneo tras caer en casa por (1-2) ante el Salzburgo.

Una derrota que la que tampoco pudo escapar el Athletic Bilbao, que cayó por 3-1 ante el Olympique Marsella, en un encuentro en el que los "leones" ya perdían antes de cumplirse el primer minuto de juego.

Se cumplen 15 años del golpe de Cuauhtémoc a Faitelson

Atlético Madrid, campeón del torneo en los años 2010 y 2012, dejó encarrilada la eliminatoria ante el Lokomotiv de Moscú, tras imponerse por 3-0 al conjunto ruso, en un encuentro en el que Saúl Ñíguez acaparó todos los focos.

Igualmente contundente se mostró el Arsenal inglés, que dio un paso de gigante hacia los cuartos de final, tras imponerse este jueves por 0-2 en su visita al campo del Milán.

Una victoria de prestigio que sirvió a los de Arsene Wenger para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, que han convertido a la Europa League en la única tabla de salvación posible del conjunto londinense.

Números que contrastaban con los del Mián, que llegaba al encuentro tras encadenar tres partidos seguidos sin perder. Pero este jueves los de Gennaro Gattuso recordaron al sólido equipo, que había devuelto la ilusión a los aficionados "rossoneri" en los últimos meses.

Por otro lado, el billete para los cuartos de final se encareció más de lo esperado para el Borussia Dortmund, tras caer por 1-2 ante el Salzburgo, en un encuentro en el que los austríacos vencían por 0-2 al inicio del segundo tiempo, gracias a los tantos del kosovar Valon Berisha, el primero desde el punto de penalti.

Mucho más sencilla parece la clasificación para el Lyon, que dio un nuevo paso hacía la final que se jugará este año en su estadio, tras vencer por 0-1 al CSKA de Moscú, uno de los equipos procedentes de la Champions League, con un gol de cabeza de defensa brasileño Marcelo a los 68 minutos.

El protagonismo goleador recayó, en el caso del Sporting de Portugal, en el delantero colombiano Fredy Montero, que anotó los dos goles del conjunto lisboeta (2-0) ante el Pilsen checo.

No menos brillante fue la actuación del internacional alemán Timo Werner, que demostró ante el Zenit San Peterburgo que es algo más que un muy buen artillero.

El delantero del Leipzig, que tampoco faltó a su cita con el gol ante el equipo ruso, demostró toda la calidad que atesora con un sensacional taconazo que dio origen al primer tanto del conjunto alemán.

Pero ni la buena actuación de Werner impidió al Zenit lograr un más que esperanzador resultado del RB Arena, gracias a un gol de falta del italiano Domenico Criscito que estableció a cuatro minutos para la conclusión el definitivo 2-1, que deja la eliminatoria muy abierta para la vuelta.

Tal y como ocurrirá en el duelo entre el Lazio y el Dinamo Kiev, que logró firmar este jueves un valioso empate (2-2) en Roma gracias a los goles de Viktor Tsygankov, que anotó de tacón, y del brasileño Júnior Moraes, que otorgan una pequeña ventaja al equipo ucraniano.

⏰ RESULTS ⏰

A thrilling night of #UEL round of 16 action! ⚽️

Who are you backing to reach the quarter-finals next week? 🤔 pic.twitter.com/bEHt5s81wz

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 8, 2018