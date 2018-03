El problema que tendrá Cruz Azul con el coaching

El Cruz Azul que dirige Pedro Caixinha es el peor en, al menos, los últimos 10 años, pues en las 10 jornadas que han transcurrido del Clausura 2018 apenas se registran ocho unidades, producto de un solo triunfo, cinco empates y cuatro derrotas. Sin contar que quedó eliminado de la Copa MX como último lugar del Grupo 2 con cuatro puntos.

El estratega portugués parecía ser la solución a todos los problemas que ha arrastrado La Máquina durante los 20 años que no ha podido conquistar el título de Liga, sin embargo, no ha podido dejar claro su estilo de juego sobre la cancha y cada vez hay más dudas respecto al rumbo del equipo este torneo.

El ex entrenador de Santos, quien hizo campeón a los Guerreros con más mentalidad que futbol, se ha caracterizado por ser un gran motivador, calculador y estudioso, por lo que luego de que el desempeño de sus pupilos tiene al borde de un nuevo fracaso al conjunto cementero decidió iniciar un proceso de coaching bajo las instrucciones del consultor Bernardo Angulo, tal como lo hizo con el cuadro lagunero en 2015.

Al respecto, la psicóloga deportiva Claudia Rivas nos habló del método con el que Cruz Azul buscará cambiar su mentalidad, además de dejar claro que lo que necesita el equipo celeste para acabar con la crisis es una reestructura tanto psicológica como deportiva.

¿Qué es el coaching?

— Es una técnica que surge de la psicología del deporte, es una parte de la ciencia; desafortunadamente se tiene un gran desconocimiento y se le toma como si fuera algo nuevo, algo único y la respuesta a todos los males y no es así. A veces tiene un efecto poco duradero en el tiempo, muy positivo. El problema es que no genera cambios permanentes en la conducta, aunque no siempre. Lo importante es que todos los miembros de una institución se comprometan, desde la cabeza hasta los utileros y jardineros.

¿Realmente podría funcionarle a Cruz Azul?

— Yo creo que sí. El desesperado va a todo; en este momento cualquier cosa le puede ayudar, el problema va a ser la permanencia en el tiempo.

¿A qué se debe que Cruz Azul no pueda ser campeón?

— Es una cuestión de expectativas, de creencias y de un entorno, habría que revisar el contexto, cómo se están dando las cosas dentro del equipo, pero evidentemente hay una circunstancia claramente psicológica que habría que atacar.

¿Se necesita hacer sólo una reestructura mental o también deportiva?

— Ambos. Ese es el problema, que por una parte es el aspecto psicológico y por otra parte la estructura, la cual habría que modificar. El factor psicológico es muy importante, por lo que se debe contar con gente formada y especialistas en el área.

¿Por qué se contagian los jugadores que vienen de fuera?

— Es muy conocido en la psicología social el hecho del contagio dentro de los grupos humanos; somos mamíferos y por lo tanto nuestro cerebro sigue cuando entramos en un grupo nuevo, este contagio de expectativas, de creencias, de actitudes.

En Publimetro TV: