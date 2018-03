“Respeto su enojo, pero no la violencia”: Vigón

En el Atlas existe preocupación, pero no sólo por ser sotaneros de la clasificación. También hay inquietud por el comportamiento violento que han tenido algunos de sus aficionados. El fin de semana pasado, al regresar de Morelia, tras sufrir la octava derrota en 10 partidos, el camión que transportaba al equipo fue apedreado. No por seguidores rivales, sino por los propios.

Este jueves, el mediocampista Juan Pablo Vigón lamentó la actitud de esos aficionados. Aseguró que respeta el enojo que sienten, pero no la violencia que provocan. Atlas se encuentra hundido en una grave crisis y busca desesperadamente la forma de salir.

“Sé que están enojados, pero también sé que los que actúan con violencia son la minoría. La mayoría son de admirar, te llenan el estadio, te cantan todo el partido, siento que son pocos los que actúan con violencia. Respeto su enojo, pero no respeto la violencia”, sentenció.

“Nosotros somos los principales enojados, incluso hay roces en el entrenamiento por la realidad que vivimos. Pero no comparto la violencia, respeto el enojo, pero nosotros lo estamos al doble. Es nuestra vida: si estamos mal en esto, lo estamos en casa. Agradecer a los que están con nosotros, pero no creo que la violencia sea lo mejor en esta situación”, añadió el jugador del Atlas.

Y reiteró su desaprobación a ese tipo de actitudes. “Yo vengo y doy la cara, a veces no sé ni qué decirles, pero lo que tengo claro es que el trabajo es la base del éxito. Entonces, trabajo doble para salir de esto. No estoy de acuerdo con ellos: la violencia es algo que no uso, ni el equipo. Ojalá que esa minoría sepa que nosotros también estamos enojados”, aseveró.

Parte del enojo de la afición es por la preocupante situación porcentual. Atlas es penúltimo de esa tabla y el descenso está cerca. Por ahora, lo salva el que los Tiburones Rojos no logran levantar. “Siento que Veracruz ha estado con probabilidad de pegarse más, gracias a Dios no se ha dado. Ahora tenemos que alejarnos lo más pronto posible de ellos. Por eso estamos enfocados en ganar a Puebla sí o sí para llegar anímicamente fuertes y sólidos contra Veracruz (fecha 12) para poderles ganar allá”, concluyó Juan Pablo Vigón.