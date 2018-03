FOTOS: Konnan sorprende con su deteriorado estado de salud

El luchador Konnan, quien fungiera como una de las estrellas de este deporte en la década de los 90, fue recientemente operado con éxito, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, donde recibió todo tipo de mensajes de apoyo.

El rudo ha venido a menos en cuestión de su salud en los últimos años, ya que ha tenido problemas en una pierna y en la cadera. lo que le impide caminar con normalidad, motivando que haya sido intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones para tratar de resolver sus problemas físicos.

Sin embargo, no se ha podido confirmar esta última operación fue por las mismas razones, pero a juzgar por la imagen que puso en la famosa red social todo parece indicar que sí.

Konnan fue uno de las rudos más emblemáticos de la lucha libre mexicana, donde desató una encarnizada rivalidad con Carmelo Reyes 100 Caras, con quien perdió en una batalla de la más recordadas por la afición en 1993 denominada: ‘Lucha de Carrera Contra Carrera’.

Konnan estuvo con Triplemanía durante muchos años, hasta que por problemas físicos tuvo menor participación, por lo que ha concluido su labor dentro de la empresa mexicana.

Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, nació el 6 de enero de 1964 y es de origen cubano con ascendencia puertorriqueña. También fue rapero en su adolescencia y algunos de los nombres que usó en sus inicios como luchador fueron: El Centurión, K-Dogg y El Relámpago, por mencionar algunos.

Successfull Surgery in San Diego.

Thank you to all the Well Wishers pic.twitter.com/Utcyn3U2dg

— Konnan (@Konnan5150) March 9, 2018