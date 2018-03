¡Nunca es suficiente! Real Madrid pagaría 400 millones por Neymar

El delantero brasileño del PSG, Neymar ha sondeado la posibilidad de regresar al Barcelona, club que abandonó el pasado verano, y así se lo hecho saber al club por medio de jugadores, ejecutivos y un directivo, según una información publicada por el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo'.

LOS FICHAJES MÁS CAROS EN LA HISTORIA DEL FUTBOL

Según esta información, los contactos del delantero se produjeron antes de la eliminación europea a manos del Real Madrid y su deseo sería regresar al club azulgrana en junio de 2019, aunque desde algunos sectores del club azulgrana se considera que el paso del brasileño puede ser "una coartada" antes de aceptar una oferta para firmar en el futuro por el Real Madrid.

Los argumentos utilizados por Neymar para justificar su deseo de regresar se basan en admitir que se “equivocó" en buscar su propio espacio, lejos de la sombra de Leo Messi, que se deslumbró con el potencial económico del PSG, que añora un vestuario sin tensiones como el azulgrana, que no pensaba que el nivel futbolístico de la Ligue fuera tan inferior al de laLiga y que no esperaba la dureza que se ha encontrado en los terrenos de juego franceses.

Pese a los deseos del brasileño, el rotativo barcelonés aclara que "el regreso de Neymar no está sobre la mesa" y recuerda que club y jugadores aún tienen pendiente un litigio judicial.

Al respecto, el diario AS también dejó claro que las puertas del Real Madrid no están del todo cerradas, pues se habla de que con 400 millones de euros sería suficiente para que Neymar se marchara al cuadro merengue, una oferta que no despreciaría el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, quién pagó al Barcelona 222 millones de euros.

Al respecto, Zinedine Zidane habló sobre el tema del atacante brasileño argumentando que es una locra pagar tanto dinero por un futbolista: “Es lo que hay. Cuando me compraron a mí me parecía una locura. Ahora se pagaron 222 millones. Puede ser que dentro de poco sean 400 ya. Neymar, como muchos jugadores, encajaría en todos los clubes porque es muy bueno”.

LOS FICHAJES MÁS CAROS DE LA HISTORIA

PAUL POGBA DE LA JUEVNTUS AL MANCHESTER UNITED: 105 MILLONES DE EUROS

GARETH BALE DEL TOTTENHMA AL REAL MADRID: 101 MILLONES DE EUROS

CRISTIANO RONALDO DEL MANCHESTER UNITED AL REAL MADRID: 94 MILLONES DE EUROS

GONZALO HIGUAÍN DEL NÁPOLES A LA JUVENTUS: 90 MILLONES DE EUROS

NEYMAR DEL SANTOS AL BARCELONA: 88 MILLONES DE EUROS

ROMELU LUKAKU DEL EVERTON AL MANCHESTER UNITED: 85 MILLONES DE EUROS