Seahawks de Seattle cortaron a Richard Sherman

Los Seahawks de Seattle cortaron el viernes su vínculo laboral con el cornerback estelar Richard Sherman, quien se consolidó como uno de los mejores jugadores de la NFL en su posición durante sus siete campañas con el equipo.

El club informó a Sherman en la jornada que lo daría de baja, y el astro confirmó la decisión en un mensaje de texto enviado a The Associated Press. La medida parecía probable desde el miércoles, cuando Sherman se reunió con el equipo para hablar de su futuro.

Tras el encuentro, Sherman se negó a hablar con la prensa.

“Gracias por ayudar a conseguir campeonatos, dar forma a nuestra cultura y definir el éxito en Seattle”, indicó el equipo en un comunicado en que anunció la decisión. “Te amamos y nos encanta su competitividad irrenunciable, tu confianza y tu pasión intensa por el fútbol (americano) y por la vida. ¡Por ello, siempre serás un Hawk!”

Sherman no fue reclutado sino hasta la quinta ronda del draft, pero se convirtió en un jugador seleccionado dos veces en el equipo ideal de la liga (All-Pro). Se constituyó como pieza clave de una defensiva que lució como la mejor de la liga durante años.

Cumplirá 30 años antes de la próxima campaña. Trata de recuperarse de una lesión de tendón de Aquiles que lo marginó de la mitad de la temporada de 2017.

Pero el mayor motivo de su baja es financiero. A Sherman se le adeudan 13 millones de dólares para la temporada de 2018, y su salida da a Seattle ahorros de unos 11 millones de dólares en el tema del tope salarial.

All I have ever wanted to be was a good teammate. Thank you @Seahawks for an amazing opportunity. pic.twitter.com/ZTU3FfRfLj

— Richard Sherman (@RSherman_25) March 10, 2018