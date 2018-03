Emergente aterrizaje del avión de los hermanos Dos Santos

Un terrible suceso ocurrió en el aire, cuando el avión en que se trasladaba el equipo de Los Ángeles Galaxy con los mexicanos Giovani y Jonathan dos Santos tuvo que aterrizar de emergencia, después de que una mujer embarazada perdió el conocimiento, por lo que la atención médica se dio de inmediato.

The LA Galaxy’s flight to NYC is rerouted to Las Vegas after a passenger suffered a medical emergency on board.

Galaxy training staff and a doctor on board revived the woman with the assistance of flight attendants.

