Chivas nombra a Francisco Gabriel de Anda como Director Deportivo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara ya le eligieron ayudante a Matías Almeyda, quien pedía a gritos apoyo para salvar el camino que ahora ostenta el conjunto tapatío, debido a que él mismo mencionó que necesitaba a una persona que lo ayudara a tomar desiciones importantes dentro del plantel.

Después de varias semanas de que los rojiblancos comenzaran a trabajar en lo que sería la mano derecha del "pelado", se confirmó la llegada de Francisco Gabriel de Anda, quien no es un desconocido dentro del balompié mexicano.

"El Club Deportivo Guadalajara mediante un análisis profundo de Dueños, Directiva y Director Técnico, decide la incorporación a la estructura de un Director Deportivo que sea el responsable de todas las áreas de futbol, detallando que tendrá a su cargo el equipo de la Primera División, el equipo femenil, Fuerzas Básicas, así como los departamentos de Nutrición, Médico, Prensa y Desarrollo Humano", explica el cuadro de Zapopan mediante un comunicado que ofreció en su cuenta oficial de Twitter.

El ex comentarista y analista de la televisora deportiva ESPN ya tuvo la oportunidad de ser directivo, después de que León y Pachuca, respectivamente, le dieron la oportunidad de aportar su conocimiento en dichas instituciones.

Jorge Vergara, dueño del club junto con José Luis Higuera, CEO de Omnilife, tenían en mente también a Benjamín Galindo, ex futbolista del Rebaño Sagrado, pero por cuestiones que no se han dado a conocer no quedó al mando del proyecto.

