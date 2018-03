VIDEO: Helicóptero aterriza en cancha de Inglaterra para atender a un aficionado

Momentos de tensión se vivieron en un partido de la Tercera División de Inglaterra cuando un aficionado tuvo que recibir atención médica en el mismo estadio durante el duelo entre Chesterfield y Lincoln City, por lo que un helicóptero de emergencias aterrizó en plena cancha.

Fue al minuto 26 cuando la nave tuvo que ingresar al terreno de juego para asistir al fanático del conjunto local, quien empezó a padecer severos problemas de salud, sin embargo no había manera de trasladarlo al hospital por las difíciles circunstancias en las que se encontraba.

Ante ello, el helicóptero llegó de inmediato para estabilizarlo y llevarlo al nosocomio donde parece que se está recuperando, pero de lo que no se salvó fue de observar la derrota de su equipo 3-1.

The game between Chesterfield and Lincoln is back underway after an air ambulance landed on the pitch. @BBCSheffield’s thoughts are with the supporter and their family at this time pic.twitter.com/xbgdBbS08D — Football Heaven (@footballheaven) March 10, 2018

A vital 3 points to us back in the playoffs, hope we are back on form just at the right time for promotion push. Sad to see air ambulance on pitch, hope Chesterfield fan is ok #ImpsAsOne pic.twitter.com/Ew2uWBG2b8 — Dave Tindall (@dtimp) March 10, 2018

Chesterfield vs Lincoln clash halted after air ambulance lands on pitch to treat fan who fell in standhttps://t.co/W3I5V7oZlw pic.twitter.com/OKYzG0WsTJ — Mirror Football (@MirrorFootball) March 10, 2018