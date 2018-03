Sébastien Loeb quiere recuperar el tiempo perdido en el Rally México

La leyenda de los rallies, el francés Sebastien Loeb, decidió salir del retiro para volver a competir en un Campeonato Mundial de WRC, y Eligio la etapa México-Guanajuato para hacerlo.

Perro defeca en plena arrancada del Rally Mexico

Y es que el nueve veces campeón mundial ha subido en lo más alto del podio mexicano en seis ocasiones; es un país que el europeo conoce y se le da muy bien.

#OnLocation in Leon back behind the wheel of an @OfficialWRC car with 9 x champion @SebastienLoeb at #RallyMexico https://t.co/p32srqM4Gs pic.twitter.com/ophhHb4Msw

— RedBullContentPool (@RBContentPool) March 8, 2018