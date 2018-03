VIDEO: Seguidores invaden la cancha para agredir jugadores

Los hinchas de Lille entraron al terreno de juego y se enfrentaron con los futbolistas del club francés, después del empate del sábado por 1-1 ante Montpellier.

Tras el silbatazo final, los hinchas invadieron la cancha del estadio Pierre-Mauory. El delantero Nicolas Pepe fue pateado en una pierna por una persona, y hubo otros enfrentamientos entre hinchas y jugadores, mientras la seguridad del estadio no lograba controlar la situación.

Una fila de guardias de seguridad se alineó en un costado de la cancha tratando de controlar a unos 200 hinchas, que gritaban insultos al plantel.

El presidente del club, Gerard Lopez, observó los incidentes desde las gradas.

Lille marcha 19no en la liga francesa y está amenazado por el descenso, cuando restan nueve fechas en el campeonato.

After the West Ham pitch invasions earlier, Lille fans have taken things to a new level after their 1-1 draw against Montpellier. pic.twitter.com/rohYl6JbHe

— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) March 10, 2018