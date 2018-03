Almeyda no se relaja pues aún ve a Chivas lejos

Para Chivas, romper la racha de siete partidos sin ganar en la Liga MX ha sido oxígeno puro. Incluso, el equipo rojiblanco todavía tiene posibilidades matemáticas de meterse a la Liguilla. Pero el técnico Matías Almeyda no se da el lujo de relajarse, pues confiesa que aún ve a su equipo lejos de los primeros puestos.

“El sentimiento es de alegría porque nos hacía falta un triunfo. Los jugadores entregaron todo en la cancha (en el 1-0 sobre Lobos BUAP) y les agradezco mucho eso. Es importante sumar de a tres teniendo en cuenta que el miércoles tendremos una ‘final’ (ante Seattle, en cuartos de final de la Concacaf). Pero hay que seguir porque estamos muy lejos en el torneo y la única manera de acercarnos es trabajando para tratar de avanzar”, explicó.

Con 11 puntos luego de 11 jornadas, Chivas ha tenido una mala campaña. El técnico Matías Almeyda tiene detectadas las fallas de sus futbolistas. Pero también reconoció que se ha equivocado desde la banca durante la actual temporada.

“Seguramente algo me debe de faltar, como entrenador uno siempre está para aprender. Mi mentalidad siempre es tratar de avanzar y crecer; se crece por intermedio de los errores. Si bien no hemos marcado goles, somos el equipo que más veces ha llegado al arco rival en todo el torneo, el de mayor tenencia de la pelota, de los que más centros ha tirado y evidentemente falta concretar”, detalló el técnico de Chivas.

“Desde que llegué aquí nunca hemos podido hacer más de cuatro goles en un partido (de Liga MX), pero me preocuparía si veo que el equipo por intermedio del juego en el que insistimos no creara situaciones de gol. Creo que pasa por un tema personal, yo no entro a la cancha a patear el último tiro, los jugadores tienen libertades, a veces les salen y otras no”, sentenció Matías Almeyda.

Y finalmente, confió en que ahora que ha reencontrado el camino de la victoria, se pulirán detalles para continuidad en esa dirección. “Somos constantes en nuestro trabajo y en redoblar siempre la apuesta. A un entrenador lo que más le incomodaría es no llegar al arco rival y nosotros sí lo hacemos, en algún momento los goles tienen que llegar”, concluyó.

