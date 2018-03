'No calificar sería un fracaso': Chivas femenil

Chivas, campeón defensor de la Liga MX Femenil, está cerca de la eliminación. La derrota de este domingo como local por 2-1, frente al Necaxa, ha dejado al equipo estacando en el tercer lugar del Grupo 2, con 15 puntos. Monterrey y Tigres se le alejan y la calificación a la Liguilla, para defender su corona, luce complicada.

“Estamos en una liga muy cerrada, en la que sólo califican dos equipos por grupo. Si estuviéramos en la liga normal donde califican ocho no tendríamos problem, pero ya lo sabíamos. Si no se califica sería un fracaso porque venimos de un campeonato, perdimos puntos de local y eso condena a la no calificación. Sería un fracaso personal y colectivo porque no nos daría la oportunidad de pelear por el título”, detalló el Luis Fernando Camacho.

Chivas se complica la calificación en la Liga MX Femenil

“Todos los partidos hay que jugarlos y hay que trabajarlos. El torneo pasado fuimos un equipo que con unión, esfuerzo y lucha logramos sobreponernos a marcadores complicados. Hoy eso nos está faltando, esa lucha pareja, esa lucha de todas tener claro el objetivo. Somos el equipo campeón, es normal todos los rivales se tiran de cabeza por ganarnos, contra eso debemos jugar”, añadió.

“Querétaro nos corrió al triple a nosotros, Necaxa el partido pasado no corrió la mitad de lo que hoy nos corrió. Les viste a ellos ganarnos por lo que somos, la playera que portamos y porque somos campeones. Contra eso debemos luchar nosotros, eso es lo que nos está costando, darnos cuenta que somos el rival a vencer. No podemos relajarnos, dos errores fueron al marcador y ahí está el resultado”, sentenció el estratega de Chivas.

La tarde de este domingo, después de la derrota, las jugadoras rojiblancas salieron en medio de lágrimas. Es notorio que el campeón agoniza en el Torneo Clausura 2018. “En este club te acostumbras a ser ganador, a que los partidos de local no debes perderlos, esa es la molestia. Nos frustran las formas también: dejamos de hacer cosas sencillas como tener el balón o ganar los duelos individuales. El rival cuenta, no hay rival fácil, pero dejamos de hacer cosas y eso Necaxa lo aprovechó. Teníamos cinco finales por delante, debíamos ganar los 15 puntos, ahora ya no dependemos de nosotros. Estamos tristes, pero sabemos que mañana inicia un nuevo reto y cuatro partidos que debemos jugar”, finalizó Luis Fernando Camacho.

