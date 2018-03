Jung Seung Hwan, el 'Messi sobre hielo' de PyeongChang 2018

Jung Seung Hwan, considerado el hombre más rápido del mundo en un trineo y apodado 'Messi sobre hielo', es uno de los grandes protagonistas de los Juegos Paralímpicos de PyeongChang, en los que la selección de Corea del Sur debutó con una victoria frente a Japón.

Jung, de 32 años, tuvo un accidente a los cinco y sufrió la amputación de su pierna izquierda. En el deporte ha encontrado su refugio, una motivación y la mejor vía para poner en valor la fuerza de voluntad que se desprende de todos los deportistas paralímpicos.

Jung es una estrella sobre el hielo y su calidad la demuestra en el golpeo del disco, en la carrera para alcanzar a sus adversarios o en los veloces giros que hace sobre el trineo y que desesperan a sus rivales. Tanto en ataque como en defensa es el jugador más desequilibrante del equipo surcoreano.

"Puesto que el hockey sobre hielo es uno de los deportes más populares en los Juegos Paralímpicos, espero que mucha gente preste atención a los deportes para discapacitados", confiesa Jung.

Una de las cosas de las que se queja Jung es de que, aunque se ha mejorado respecto a sus inicios en el hockey sobre hielo, aún queda mucho por hacer para la profesionalización de los deportistas con discapacidad en Corea del Sur.

"Hay un mejor apoyo, pero todavía no tenemos una pista para entrenar bien, así que necesitamos una pista permanente. He estado dando vueltas por diferentes pistas para entrenar y eso no es bueno", confiesa.

En los últimos años, el jugador surcoreano tampoco ha tenido suerte con las lesiones. Se rompió varios dedos durante un entrenamiento antes del Mundial de 2012 en Noruega y se fracturó las costillas durante un partido contra Estados Unidos en los Juegos de Sochi en 2014 y no pudo entrenar durante un mes.

Antes, en 2010, ya había recibido un reconocimiento a la excelencia en la ceremonia de los premios del deporte de Corea del Sur y en los Juegos Paralímpicos de Sochi (Rusia) fue abanderado en las ceremonias de apertura y clausura.

Su objetivo más inminente es ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, ante su afición. Después sus pasos quiere dedicarlos a entrenar a los jugadores de hockey sobre hielo cuando se retire.

De momento, el debut en los Juegos ha sido con una contundente victoria frente a Japón (4-1) que refleja el potencial de la selección surcoreana liderada por Jung Seung Hwan. Para ello tendrá que superar a equipos como Canadá, que derrotó 17-0 a Noruega en su primer partido.

"He soñado con ganar una medalla de oro. Nos hemos estado preparando para esto durante mucho tiempo y sería un sueño", concluye Jung.

