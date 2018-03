A Landon Donovan le parecieron poco los abucheos en el Azteca

Los abucheos que recibió por parte de la afición de América en nada afectaron al delantero estadunidense Landon Donovan, quien explicó que en el pasado era tratado de la misma manera, pero por un estadio lleno.

“Estaba enfocado en el partido, no me impactó mucho… quisiera ayudar más al equipo pues fue una noche frustrante para nosotros. Cuando venía antes aquí el estadio estaba lleno con gente abucheando lo de hoy no es nada”, dijo.

Lamentó la derrota que sufrió el León ante el América ya que consideró que el desempeño que tuvieron no fue malo y que la diferencia fue la certeza del cuadro de casa.

“Es una experiencia buena, pero perdimos, fue una noche mala, perdemos sino metemos gol”, apuntó.

Asimismo, aceptó que para meterse dentro de los ocho primeros y ganarse un sitio para la liguilla necesitan corregir algunos aspectos y empezar a sumar también fuera de casa.

“Necesitamos conseguir puntos, jugamos bien en mi opinión como contra Pachuca y Pumas en casa, hoy jugamos bastante bien, solo recuerdo dos tiros del América que fueron los dos goles”, sentenció.

Aquí te dejamos el video:

