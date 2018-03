“Vivir el descenso te hace crecer”: Brayan Garnica

Matemáticamente, la salvación todavía no se amarra, pero Atlas está muy cerca de lograrlo. Tiene 11 puntos de ventaja sobre Veracruz, cuando restan sólo 18 por disputarse. Así, parece que la escuadra tapatía se quedará en el máximo circuito. Y el futbolista rojinegro, Brayan Garnica, reveló que vivir esta experiencia es algo que también ayuda.

“Es algo que no se le desea a nadie, pero es bueno vivirlo también porque te hace crecer, te hace ser más responsable y te hace saber manejar las cosas porque este es un tema delicado. Esperemos que salgamos bien de esta”, explicó el jugador del Atlas.

Reconoció que esta lucha por la salvación incluso le ha robado el sueño. “Sí claro, hubo noches en que todo el tiempo pensaba qué va pasar y cómo podíamos resolver este tema. La verdad sí es muy difícil, pero ya tenemos un colchón de 11 puntos, es un gran aire para nosotros. Ahora, a seguir trabajando y demostrar lo que tenemos nosotros”, detalló.

El triunfo del viernes pasado, por 1-0 ante Puebla, le dio al Atlas ese colchón. Ahora, incluso en la vida personal ha vuelto la calma para los Zorros. “Sí claro, no sabes cómo se siente esto. El no ganar, más que a nosotros, afecta a los que están detrás de nosotros, a nuestras familias, lo sufren y lo viven igual. Esta alegría, ese respiro, esta calma también es para ellos para poder estar bien una semana más y tranquilizarnos un poco”, aseveró.

Brayan Garnica ya sabe lo complicado que es luchar por la salvación y valora esta experiencia. “No es fácil jugar un descenso la verdad. A mí no me había tocado, ahorita que somos penúltimos la verdad que sí cuesta muchísimo, pero hay que redoblar esfuerzos para salir victoriosos de eso”, señaló.

Y finalmente, reconoció que falta un pasito más, pero Atlas espera darlo el próximo domingo ante los Tiburones Rojos, último lugar de la tabla porcentual. “No, todavía no nos sentimos así. Salvados matemáticamente no estamos, entonces debemos jugar las seis ‘finales’ que nos queda como tal y la más importante es la que viene. Será una semana larga para enfrentar al Veracruz que es un partido crucial y ahí se puede definir el no descender”, concluyó Brayan Garnica.

¡Imperdible!